Золото на 7 млн тенге похитили в Караганде

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды установили и задержали по подозрению в краже в крупном размере 36-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что похищенные ювелирные украшения сдал в один из ломбардов. Вещественные доказательства были изъяты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован. Проводится расследование.