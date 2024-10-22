Пешеход угодил под колеса иномарки на трассе в Уфе

44-летняя автоледи двигалась в сторону Электрозаводской улицы. В этот момент на дорогу вышел пешеход. Мужчина получил тяжелые травмы и попал в больницу.
Правоохранители пытаются установить личность пострадавшего, на вид ему 45−50 лет.
В минувший понедельник, 21 октября, в столице Башкирии водитель «Джилли» на трассе Уфа-Оренбург сбила мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
44-летняя автоледи двигалась в сторону Электрозаводской улицы. В этот момент на дорогу вышел пешеход. Мужчина получил тяжелые травмы и попал в больницу.
Правоохранители пытаются установить личность пострадавшего, на вид ему 45−50 лет.