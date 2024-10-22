Задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева

Подозреваемые доставлены на допрос.
Ранее SHOT писал, что 10 октября к 58-летнему Алихаджиеву приезжали гости, после застолья все разъехались, а мужчина остался дома один. Он отдыхал на веранде, когда неизвестный открыл по нему огонь — выстрелил минимум четыре раза, но попал только два, после чего скрылся.
После покушения пострадавший был ещё в сознании, он смог дозвониться до жены, ему вызвали скорую. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в больницу и прооперировали.
Шерип Алихаджиев ранее занимал должность заместителя председателя правительства Ингушетии. Последние годы работал помощником одного из депутатов Госдумы.
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