Задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева

Ранее SHOT писал, что 10 октября к 58-летнему Алихаджиеву приезжали гости, после застолья все разъехались, а мужчина остался дома один. Он отдыхал на веранде, когда неизвестный открыл по нему огонь — выстрелил минимум четыре раза, но попал только два, после чего скрылся.