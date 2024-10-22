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Главного врача челябинского онкоцентра оставили в СИЗО до 2025 года

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября, ФедералПресс. Главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев останется в СИЗО. Такое решение принял Челябинский облсуд.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым Ростовцеву и Рафаеляну была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 января 2025 года, оставлено без изменения», — рассказали в пресс-службе суда.

Главврача Дмитрия Ростовцева силовики задержали в его квартире в элитном доме ЖК «Лесопарковый». Он собирался улететь на Бали, но не успел. Проведены обыски в квартире и на рабочем месте.

По версии следствия, в челябинском онкоцентре занимались трудоустройством «мертвых душ». Деньги подозреваемые присвоили себе, а это 2,6 миллионов рублей из бюджета. Сторона защиты подавала апелляцию на домашний арест, но ей было отказано.