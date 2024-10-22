Главного врача челябинского онкоцентра оставили в СИЗО до 2025 года

«Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым Ростовцеву и Рафаеляну была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 января 2025 года, оставлено без изменения», — рассказали в пресс-службе суда.
Главврача Дмитрия Ростовцева силовики задержали в его квартире в элитном доме ЖК «Лесопарковый». Он собирался улететь на Бали, но не успел. Проведены обыски в квартире и на рабочем месте.
По версии следствия, в челябинском онкоцентре занимались трудоустройством «мертвых душ». Деньги подозреваемые присвоили себе, а это 2,6 миллионов рублей из бюджета. Сторона защиты подавала апелляцию на домашний арест, но ей было отказано.