Главного врача челябинского онкоцентра оставили в СИЗО до 2025 года

По версии следствия, в челябинском онкоцентре занимались трудоустройством «мертвых душ». Деньги подозреваемые присвоили себе, а это 2,6 миллионов рублей из бюджета. Сторона защиты подавала апелляцию на домашний арест, но ей было отказано.