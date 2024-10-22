Состояли в транснациональной ОПГ: граждан Украины и Молдовы осудили в Казахстане

Транснациональная преступная группа состояла из граждан Украины и Молдовы. При их задержании на месте преступления обнаружено 10 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров, а также спецоборудование для производства синтетических наркотиков. Наркотические вещества изготавливались в условиях строгой конспирации. Дом был оборудован системой видеонаблюдения с передачей данных в режиме онлайн организатору, а для хранения сырья и готовой продукции был арендован гараж.