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Состояли в транснациональной ОПГ: граждан Украины и Молдовы осудили в Казахстане

В Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа, которая организовала нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: t.me/GenPr

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, данная группа намеревалась наладить производство синтетических наркотиков в особо крупном размере для последующей их реализации на территории г. Астана.

Транснациональная преступная группа состояла из граждан Украины и Молдовы. При их задержании на месте преступления обнаружено 10 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров, а также спецоборудование для производства синтетических наркотиков. Наркотические вещества изготавливались в условиях строгой конспирации. Дом был оборудован системой видеонаблюдения с передачей данных в режиме онлайн организатору, а для хранения сырья и готовой продукции был арендован гараж.

Следует отметить, что при направлении уголовного дела в суд прокуратурой Ерейментауского района действия указанных лиц квалифицированы как транснациональная организованная группа. В суде гособвинителем вина подсудимых полностью доказана. Организатор осужден к 23 годам лишения свободы, а соучастники к 22 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.