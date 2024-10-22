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Три человека погибли на пожаре в Самарской области: причина трагедии

ОКТЯБРЬСК, 22 октября. В ходе тушения пожара в частном жилом доме Октябрьска Самарской области спасатели нашли тела трех человек: это две женщины и один мужчина.

«По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Следственный отдел по Сызрани регионального управления СКР организовал доследственную проверку», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Сотрудники СК устанавливают личности погибших и причины пожара.

Отмечается, что в ближайшее время следком по региону назначит судебные экспертизы, чтобы установить все обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее, в ночь на 21 октября, в поселке Уральский случился страшный пожар в жилом доме. В ходе происшествия погибли трое детей в возрасте одного года, двух и пяти лет. Их мать не была дома, когда случился пожар, но узнала о происшествии и попыталась спасти детей. Из-за распространяющегося пламени и дыма не нашла их и надышалась угарным газом. До приезда пожарных из дома вышли 11 человек. Следком возбудил уголовное дело.

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