Три человека погибли на пожаре в Самарской области: причина трагедии

Напомним, ранее, в ночь на 21 октября, в поселке Уральский случился страшный пожар в жилом доме. В ходе происшествия погибли трое детей в возрасте одного года, двух и пяти лет. Их мать не была дома, когда случился пожар, но узнала о происшествии и попыталась спасти детей. Из-за распространяющегося пламени и дыма не нашла их и надышалась угарным газом. До приезда пожарных из дома вышли 11 человек. Следком возбудил уголовное дело.