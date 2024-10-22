«“Наркограффитист” задержан в Советском районе Нижнего Новгорода

«Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, за полгода составило 485 человек. В прошлом году их было 588. В процентном соотношении число задержанных снизилось почти на 17,5%. В 2022 и 2023 годах из этих задержанных основную массу составляли бы закладчики, не потребители наркотиков. Это работает таким образом: человек подумал, что заработает легких денег и пошел на такой неоправданный риск — теперь он закладчик. Среди же наркопотребителей больше, конечно, молодежи, тех, кто много времени проводит в интернете, кто более всего подвержен какому-либо влиянию», — подчеркнул начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов.