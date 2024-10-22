«“Наркограффитист” задержан в Советском районе Нижнего Новгорода

В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, сотрудниками ППСп был остановлен молодой человек, у которого при себе имелся трафарет с рекламой запрещенных веществ и аэрозоли с краской.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Нижнему Новгороду на улице Чукотской заметили подозрительного молодого человека и попросили его остановиться для проверки документов. При личном досмотре у 29-летнего нижегородца полицейские обнаружили трафарет с рекламой интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ, а также аэрозоли с краской.
В отделе полиции № 7 городского УМВД России нижегородец пояснил, что в поисках легкого заработка по объявлению в мессенджере за денежное вознаграждение согласился распространять на территории города рекламу онлайн-магазина, предлагающего незаконный заработок и продажу запрещенной на территории Российской Федерации продукции.
По факту произошедшего в районном ОВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также на молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования).
Фасады зданий, где данный гражданин успел нанести граффити, полицейскими установлены. Информация передана для принятия решения в уполномоченные органы.
Ранее сообщалось, что четыре нарколаборатории ликвидированы на территории Нижегородской области.
Как сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ 22 июля, в регионе пресечена деятельность четырех подпольных нарколабораторий.
Отмечается, что после ликвидации правоохранители изъяли 300 кг прекурсоров, используемых для производства наркотиков, а также более 100 кг наркотических средств, квалифицированных как «метилэфедрон».
Начальник управления также рассказал, что сейчас активно ведется дело уже по пятой такой подпольной лаборатории в Нижегородской области.
Дмитрий Филатов отметил, что злоумышленники активно действуют в интернете, что в современное время является основной площадкой для их незаконной деятельности.
«В основном они работают через мессенджеры, сайты. Однако, все еще существует вид передачи наркотических средств “из рук в руки”. Злоумышленник покупает 5, 7 или 10 грамм запрещенного вещества за определенную сумму, а потом перепродает его с наценкой», — пояснил Дмитрий Филатов.
По словам начальника управления, в основной массе лиц, на которых уже составлено уголовное дело в 2024 году, находятся как потребители наркотических средств, так и закладчики, которые их потребителям поставляют.
«Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, за полгода составило 485 человек. В прошлом году их было 588. В процентном соотношении число задержанных снизилось почти на 17,5%. В 2022 и 2023 годах из этих задержанных основную массу составляли бы закладчики, не потребители наркотиков. Это работает таким образом: человек подумал, что заработает легких денег и пошел на такой неоправданный риск — теперь он закладчик. Среди же наркопотребителей больше, конечно, молодежи, тех, кто много времени проводит в интернете, кто более всего подвержен какому-либо влиянию», — подчеркнул начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за первое полугодие 2024 года изъяли больше 250 кг наркотиков.
Напомним, что 3 кг наркотических средств нашли в посылке из Индонезии в Тольятти.