В Италии 15-летний сын белоруски найден мертвым — его унижали одноклассники

Отмечается, что подросток не так давно начал учиться в институте гостиничного обслуживания имени Панцини. Он стал жаловаться на буллинг и отмечал, что учителя не предпринимают никаких мер. Мать предлагала сыну обратиться в полицию, но он отказался, ссылаясь на то, что сам поговорит с одноклассниками.