В Италии 15-летний сын белоруски найден мертвым — его унижали одноклассники, пишет портал belmir.by.
В сообщении сказано, что трагедия произошла 13 октября 2024 года в коммуне Сенигаллия, в области Марке. По информации итальянских СМИ, учащийся института гостиничного обслуживания имени Панцини Леонардо К., который накануне жаловался на издевательства со стороны некоторых одноклассников, достал из сейфа отца, работавшего в полиции, табельный пистолет, ушел из дома.
Говорится, что в тот вечер отец подростка думал, что его сын спустился вниз поиграть на приставке. Заметив пропажу сына, мужчина поднял тревогу, позвонил матери мальчика. Женщина рассказала полицейским, что девушка и двое парней, которые были одноклассниками, унижали сына.
Сообщается, что в результате поисков примерно после 11.00 Леонардо нашли мертвым у отдельно стоящего сельского дома в районе Монтиньяно, в двух километрах от места, где он проживал вместе с отцом.
По данным СМИ, родители мальчика жили отдельно, но были в хороших отношениях и оба принимали участие в воспитании. Так, отец работает в дорожной полиции Сенигаллии. Мать мальчика — бухгалтер по образованию, она родом из Минска и уже давно живет в Италии.
Отмечается, что подросток не так давно начал учиться в институте гостиничного обслуживания имени Панцини. Он стал жаловаться на буллинг и отмечал, что учителя не предпринимают никаких мер. Мать предлагала сыну обратиться в полицию, но он отказался, ссылаясь на то, что сам поговорит с одноклассниками.
Сказано, что в понедельник должна была пройти встреча родителей мальчика с администрацией школы, где мог бы быть решен вопрос о его переводе в другое учреждение образования. Полиция завела по факту гибели 15-летнего подростка уголовное дело о доведении до самоубийства в отношении неустановленных лиц.
Уточняется, что в Италии смерть школьника вызвала большое внимание общественности, телеканалов, газет. Ее прокомментировал министр образования и поручил провести соответствующие проверки.