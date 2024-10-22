В Уфе маленькая девочка застряла в батарее во время пряток

В Уфе спасатели выезжали к маленькой девочке, которая застряла в батарее во время игр в прятки со своей мамой. Малышка просунула ножку между секциями и не смогла вытащить. Встревоженная женщина, когда поняла, что сама не справится с проблемой, позвонила спасателям.