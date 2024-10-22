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В Уфе маленькая девочка застряла в батарее во время пряток

Ребенку понадобилась помощь спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасатели выезжали к маленькой девочке, которая застряла в батарее во время игр в прятки со своей мамой. Малышка просунула ножку между секциями и не смогла вытащить. Встревоженная женщина, когда поняла, что сама не справится с проблемой, позвонила спасателям.

На вызов экстренно приехали сотрудники УГЗ Уфы и освободили ребенка из ловушки.

— В медицинской помощи девочка не нуждалась, — сообщили в Управлении.

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