В Уфе маленькая девочка застряла в батарее во время пряток

В Уфе спасатели выезжали к маленькой девочке, которая застряла в батарее во время игр в прятки со своей мамой. Малышка просунула ножку между секциями и не смогла вытащить. Встревоженная женщина, когда поняла, что сама не справится с проблемой, позвонила спасателям.
На вызов экстренно приехали сотрудники УГЗ Уфы и освободили ребенка из ловушки.
— В медицинской помощи девочка не нуждалась, — сообщили в Управлении.
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