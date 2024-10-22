78-летний мужчина погиб под колесами иномарки в Иркутской области

В Осинском районе пешеход попал под колеса иномарки. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все ближе к восьми часам вечера 21 октября 2024 на 142 километре автодороги «Иркутск -Оса — Усть-Уда» около села Оса.
— По предварительной информации, 78-летний мужчина внезапно вышел на проезжую часть прямо перед машиной Toyota Probox. Водитель, ехавший в сторону областного центра, не успел среагировать и сбил пенсионера, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Пешеход погиб от полученных травм еще до приезда врачей. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут решение.
Напомним, для того, чтобы безопасно перейти дорогу в темное время суток, на одежде должны быть светоотражающие элементы. Благодаря им водители смогут вовремя увидеть человека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске на пешеходном переходе сбили 11-летнюю школьницу.