78-летний мужчина погиб под колесами иномарки в Иркутской области

В Осинском районе пешеход попал под колеса иномарки. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все ближе к восьми часам вечера 21 октября 2024 на 142 километре автодороги «Иркутск -Оса — Усть-Уда» около села Оса.