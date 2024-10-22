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На Кубани директора компании уличили в мошенничестве на муниципальном контракте

Директор строительной компании в Кущевском районе похитил 2,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Директора строительной компании на Кубани уличили в мошенничестве. Он должен был выполнить муниципальный контракт в Кущевском районе.

41-летний мужчина взял предоплату в размере более чем 2,5 миллиона рублей. Согласно контракту, организация обязалась заменить окна и дверные проемы в культурно-досуговом центре.

«Мужчина похитил всю сумму, так и не приступив к выполнению своих обязательств по контракту», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Директору компании предъявлено обвинение в мошенничестве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Краснодарском крае директора фирмы обвинили в мошенничестве на 2,8 миллиона рублей при строительстве школы.