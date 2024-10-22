У мошенников появилось что-то новое: они рассылают письма от имени церкви

Какая именно информация содержится в этих сообщениях, в БПЦ не уточняют. Но говорят, что эти действия «преследуют различные цели: от мошеннических намерений до попыток внести раздор и разделение в общество».
Обычно в таких случаях мошенники звонят с чужого или похожего на подлинный телефонного номера в мессенджерах и социальных сетях и представляются «особами духовного звания».
Кроме того, в БПЦ отмечают факты подделки подписей и печатей религиозных учреждений. Ссылки, по которым предлагается перейти, могут вести на фишинговые интернет-сайты или ресурсы, подписка на которые запрещена.