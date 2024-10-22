Певицу Глюкозу оштрафовали на 5к рублей — за употребление наркотиков

В июне этого года Глюкоза едва не сорвала концерт в Красноярске — потому что вышла на сцену слегка не в форме. После признала проблему, ушла лечиться. В итоге оставила в райдере коньяк Hennessy XO и снизила ценник в два раза — до 2,5 миллионов рублей. А ещё пообещала оргам исполнять старые хиты на закрытых ивентах, несмотря на протесты Макса Фадеева.