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Певицу Глюкозу оштрафовали на 5к рублей — за употребление наркотиков

После задержания в мягко говоря нетрезвом виде в одном из бизнес-залов аэропорта Шереметьево.

Источник: Телеграм-канал Mash

Там Наталья Чистякова-Ионова вела себя странно, очевидцы пожаловались персоналу, те — вызвали в зал полицию. Глюкоза отказалась от медицинского освидетельствования, дело направили в суд. Итог — мягкие 5к рублей штрафа, потому что у Наташи есть несовершеннолетние дети.

В июне этого года Глюкоза едва не сорвала концерт в Красноярске — потому что вышла на сцену слегка не в форме. После признала проблему, ушла лечиться. В итоге оставила в райдере коньяк Hennessy XO и снизила ценник в два раза — до 2,5 миллионов рублей. А ещё пообещала оргам исполнять старые хиты на закрытых ивентах, несмотря на протесты Макса Фадеева.