Поцелованные удачей и прирожденные богачи: предсказатель из Бурятии раскрыл, что ждет каждого по году рождения

Их выделяют приятная внешность и спокойный характер. При этом в отношениях с близкими бывают нетерпимы и даже агрессивны. Но мужчинам переживать не стоит — с супругом такая женщина будет ласкова и послушна. У той, что родилась весной или летом, всегда в доме достаток, судьба благоволит ей. Если на плече со стороны спины есть родинка, то мечты будут становиться реальностью.