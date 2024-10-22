Поцелованные удачей и прирожденные богачи: предсказатель из Бурятии раскрыл, что ждет каждого по году рождения

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама вновь приоткрыл завесу тайны буддийской астрологии и составил новый прогноз — различный для мужчин и женщин. На этот раз мы узнаем, что ждет на жизненном пути представителя каждого из 12 символов восточного календаря.
Женщины:
Они всегда сдержаны, осторожны и ранимы. Могут быть вспыльчивыми, но быстро забывают обиды. Девушкам-Мышам предначертана высокая судьба, но помешать может внезапная болезнь. Самое уязвимое место — шея или горло. Рожденные весной или летом более удачливы. Но для всех одинаково неблагоприятен брак с Коровой (Быком) или Конем (Лошадью). Лучшие избранники — мужчины, появившиеся на свет под знаками Мыши и Тигра.
Мужчины:
Судьба дарует сытость и богатство. Осенние Мыши никогда не будут нуждаться, но при этом останутся добродушными. Ахиллесова пята — здоровье. Такие люди трудно поддаются лечению, а потому должны избегать любых болезней. Также лама советует остерегаться неприятностей в 12 и 20 лет. Не стоит жениться на женщине под покровительством Коня (Лошади). Союз заведомо неблагоприятен.
Женщины:
Обладательницы мягкого характера. По своей природе добродушны и бескорыстны. Готовы прийти на помощь в любую минуту и пожертвовать всем ради ближнего. Как правило, у таких женщин много друзей. Особенно удачливы родившиеся осенью и зимой. Хорошими будут отношения со Змеей и Курицей (Петухом). Опасным возрастом считаются: 23 года, 46 и 55 лет. В это время нужно избегать общения с тяжело больными и посещения похорон.
Мужчины:
Весенние и летние Коровы имеют все шансы разбогатеть, остальные будут иметь средний достаток. Но есть и плюсы — мужчины, появившиеся на свет осень и зимой, преуспевают в науках, а женщины тянутся к ним даже без ухаживаний и комплиментов. В 24 года и 40 лет судьба даст возможность проявиться и стать знаменитым.
Женщины:
У «Тигриц» на судьбе написано жить в достатке. Нрав у этих дам вспыльчивый, но при этом отходчивый. Они пользуются популярностью у противоположного пола и редко бывают одинокими. Девушкам стоит присмотреться к мужчинам-Змеям и Курицам (Петухам). Важно тщательно подбирать партнера, так как брак без гармонии принесет в жизнь серьезные неприятности.
Мужчины:
Обладают живым характером и счастливы в любви. Если у Тигра есть маленькое родимое пятно возле сердца — он будет отцом дочерей. Одни девочки могут родиться и в случае, если первый брак будет неудачным. В 40 лет он достигнет успеха на поприще, которое избрал, его желания исполнятся. Приумножить деньги получится у тех, кто появился на свет осенью или зимой.
Женщины:
Она умна, стремительна, но легко ранима и часто уязвима. С искренней благодарностью относится к тем, кто ей помогает, однако друзей в окружении мало. Часто у этих девушек раскрываются выдающиеся способности в рукоделии или кулинарии. В целом жизнь Зайцев благополучна и интересна. Скучно им бывает едва ли. Особенно трудные годы: 17, 20, 40 лет.
Мужчины:
Рожденные в теплое время года будут прямодушными и целеустремленными. А вот те, кто появились на свет осенью или зимой, разбогатеют. Обладают импульсивным характером, но быстро успокаиваются и прощают обиды. Представителям этого знака свойственны доброта, интеллигентность, образованность и долголетие. В 16 и 18 лет мужчины-Зайцы преодолеют трудности, и, возможно, обретут известность.
Женщины:
Она добра и отзывчива. Хорошая рукодельница, трудолюбивая хозяйка и работница. Хороший знак — наличие родимого пятна на руке или груди. Практически все желания этой счастливицы исполнятся. А рожденные осенью и зимой в целом удачливее остальных. Важно! Неудачный брак испортит все сферы жизни женщины. Подходите к созданию семьи более избирательно.
Мужчины:
Жизнь будет довольно трудной, но материально обеспеченной. Семейная жизнь будет гармонична с Мышью. У Дракона родятся три сына, один из которых может стать богатым и знатным. Если на задней поверхности плеча есть родимое пятно, то мужчина обладает мудростью и красноречием, имеет успех у женщин и удачу в делах. Особую осторожность следует соблюдать ежегодно в марте, сентябре и в октябре.
Женщины:
Эти девушки умна, красивы, добры и могут похвастаться большим количеством знакомых и друзей. При этом их характер зависит и от времени года рождения. Весенние и летние барышни сильные духом. Осенние и зимние — талантливы, удачливы и материально обеспечены. Образование, знания и опыт приведут к славе и уважению. Змеям суждено дважды испытать временные трудности: в 37 и 40 лет.
Мужчины:
Празднуете день рождения осенью или зимой? Богатство и удача — ваши спутники по жизни. Представители этого знака спокойные и доброжелательные. Не рекомендуется вступать в брак с девушками, чьи символы года: Змея, Мышь, Корова (Бык). Скорее всего, браков будет несколько.
Женщины:
Их выделяют приятная внешность и спокойный характер. При этом в отношениях с близкими бывают нетерпимы и даже агрессивны. Но мужчинам переживать не стоит — с супругом такая женщина будет ласкова и послушна. У той, что родилась весной или летом, всегда в доме достаток, судьба благоволит ей. Если на плече со стороны спины есть родинка, то мечты будут становиться реальностью.
Мужчины:
Это прирожденный интеллектуал, который может добиться успехов в науке, а вместе с этим почестей и славы. Гороскоп сулит ему долгую жизнь. Мужчины, которые родились осенью и зимой особенно удачливы и должны жить в достатке. Не стоит связывать себя отношениями с Мышью, они будут неблагоприятными и рискуют закончиться разрывом. Гораздо удачнее выбирать в жены Зайца или Свинью. Впрочем браков, скорее, будет несколько.
Женщины:
Идеальные жены, ведь их дом всегда — полная чаша. Они красивы, общительны, легко уживаются с кем-либо и не помнят зла. Многих восхищает чистота их помыслов. Однако в любви этим женщинам лучше избегать мужчин под знаком Коровы (Быка). Родимое пятно на шее, правой руке или груди говорит о том, что на их долю могут выпасть трудные испытания. При этом вторая половина жизни должна быть более счастливой.
Мужчины:
В начале жизни возможны лишения, нужда, но постепенно мужчина-Овца разбогатеет. Не стоит ждать хорошего от свадьбы с девушками с символами Корова, Овца и Свинья. Сложнее встретить родственную душу будет тем, кто появился на свет в феврале, июне и октябре. Остальным лама пророчит более крепкие браки и рождение сыновей.
Женщины:
Веселая хохотушка, душа компании, любительница праздников, абсолютный оптимист. Однако за улыбкой скрывает ранимую натуру. Сделает все ради счастья любимого человека. Если сзади на плече есть родинка или пятно, можно смело мечтать. Все обязательно исполнится. Возможен негативный опыт, стрессовая ситуация в детстве.
Мужчины:
Представители этого знака могут столкнуться с бедностью и даже нищетой. Те, кто появились на свет весной и летом ведут праведную жизнь. Это добродушные, веселые, но вместе с тем твердые и решительные люди. Не самый удачный брак с женщинами, рожденными под знаком Тигра. Есть вероятность, что в ЗАГС придется возвращаться не раз.
Женщины:
Счастье ходит по пятам тех Куриц, кто празднует день рождения весной или летом. Эти женщины деловиты, всегда сдерживают обещания, придерживаются принципов и не поддаются эмоциям. На работе исполнительны и трудолюбивы. Благодаря доброжелательности имеют много друзей. Могут похвастаться вкусом в одежде. Pодимое пятно на боку — признак счастливой судьбы.
Мужчины:
Это люди со средним достатком. Звезд с неба не хватают. Обладают мягким характером, отлично шутят и разряжают обстановку в компании, но не терпят советов и нравоучений. Сильны в науках, искусстве и ремесле. Брак с женщиной, рожденной под знаком Зайца, сулит неудачу. Стоит присмотреть к девушкам-Курицам. Если на груди или лице мужчины-Курицы есть шрам или родимое пятно, его призвание — встать на духовный путь.
Женщины:
Они импульсивны, но быстро забывают обиды. Обладают отзывчивым мягким и характером, но бывают уязвимы, так как легко поддаются панике. Часто подвергаются безответной любви. Но благоприятным будет союз с «Конем». В марте и сентябре нужно обходить стороной кладбища. Не следует также в эти месяцы решать судьбу романтических отношений.
Мужчины:
Красноречивы, умны, имеют добрый характер, общительны, способны к языкам, любят хорошо одеваться. Особенно удачливы те, кто родился осенью и зимой, их жизнь благополучна. Вероятны два брака. Не стоит звать замуж женщин, рожденных под знаками Собаки и Свиньи.
Женщины:
Благоприятны отношения с Конем и Свиньей. Если в браке царят ссоры и недопонимания, то рождаться у пары будут только дочери. Родимое пятно на левом плече говорит о том, что возможен союз с любым знаком. При гармоничном союзе на свет появится сразу несколько сыновей. Возрасты, когда нужно быть предельно осторожными: 10,19,50, 60 и 70 лет. Берегите здоровье, откажитесь от экстрима и дальних поездок.
Мужчины:
Весной и летом рождаются богачи, осенью и зимой — борцы за справедливость. В любом случае они с легкостью крадут женские сердца. Но свою жизнь лучше связать с дамой-Зайцем или Свиньей. Если на левом плече, правой руке или на спине есть родимые пятна, значит мужчина будет отцом дочек. Жизнь будет трудна, но полна счастья. Испытания судьбы закончатся в преклонном возрасте.
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