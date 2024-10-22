Вечер с мужем обернулся трагедией: из-за ревности он сотворил с женой страшное

Обычные семейные посиделки закончились попыткой сжечь жену и тюремным сроком. Все произошло в Закаменске Бурятии. 30-летний мужчина «принял на грудь» и стал обвинять свою жену в неверности. Поддавшись эмоциям он видимо решил расправиться или отомстить женщине и схватил ковш с кипятком.
— На почве ревности он вылил на голову гражданской супруги кипяток, после чего поджег. Потерпевшая получила ожоговые раны 45% поверхности тела, — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Бурятия.
Чудом женщина выжила. Дальше началось судебное разбирательство и извергу даже вынесли приговор. Гособвинение посчитало условия отбывания наказания мягкими. Также выяснилось, что мужчина уже два раза бывал в местах не столь отдаленных за тяжкие преступления.
— Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и изменил приговор, направив осужденного в исправительную колонию особого режима, — поделились в пресс-службе прокуратуры республики.
Так, рецидивист по решению суда был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, обезображивание лица и совершении преступления с особой жестокостью. Теперь он отправится в тюрьму на семь лет.