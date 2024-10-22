Вечер с мужем обернулся трагедией: из-за ревности он сотворил с женой страшное

Обычные семейные посиделки закончились попыткой сжечь жену и тюремным сроком. Все произошло в Закаменске Бурятии. 30-летний мужчина «принял на грудь» и стал обвинять свою жену в неверности. Поддавшись эмоциям он видимо решил расправиться или отомстить женщине и схватил ковш с кипятком.