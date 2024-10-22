«Перевертыш за дорого»: омичка купила некачественно отремонтированный Porsche у дилера и могла из-за этого разбиться

Омичка решила приобрести на вторичном рынке дорогостоящий Porsche. Для безопасности сделки женщина купила автомобиль у дилера. Однако вместо желанной иномарки женщина попросту потратила почти 3 млн рублей. Тогда обманутая покупательница обратилась в суд.
В распоряжении «КП Омск» оказалось решение суда, из которого следует, что омичка купила у дилера (ООО «КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ») черный Porsche Macan стоимостью 2,8 млн рублей. После подписания договора купли-продажи выяснилось — автомобиль абсолютно неисправен.
Обманутая покупательница сперва хотела решить проблему мирным путем и обратилась к продавцу с просьбой расторгнуть договор купли-продажи. После того как менеджер проигнорировал ее обращение, она обратилась в суд.
Омичка потребовала от продавца компенсировать полную стоимость машины — 2,8 млн рублей, моральный вред— 50 тыс. рублей, неустойку — 2,6 млн рублей, расходы на экспертизу — 90 тыс. рублей, разборку автомобиля для судебной экспертизы — 66 тыс. рублей.
И хоть продавец при оформлении сделки указывал потерпевшей на некоторые дефекты, на деле их оказалось куда больше.
«В двигателе автомобиля обнаружились замаливание внутренних поверхностей напорного тракта правого трубокомпрессора, по причине повышенного радиального люфта ротора трубокомпрессора. Течь моторного масла в районе масляного фильтра двигателя по причине не герметичности элементов уплотнений. Повреждение корпуса исполнительного механизма изменения фар выпускного распределительного вала и клапанной крышки правой ГБЦ двигателя», — следует из заключения эксперта.
Все вышеперечисленные дефекты носят явно аварийный характер. Некоторые из них можно заметить без специализированного оборудования, а некоторые — только со специалистами инструментами (то есть при полной разборке двигателя).
Стоит отметить, что на полный ремонт иномарки омичке пришлось бы потратить чуть более 2,3 млн рублей — это значительно больше половины от стоимости автомобиля.
Помимо этого, машина «ест» много масла — на 900 км расход составляет целый 1 литр.
В материалах дела также подтверждается, что значительная часть ремонта машины перед продажей была выполнена кустарным способом. Это же и подтверждают слова эксперта.
Суд и стороны не стали оспаривать решение эксперта. То есть автомобиль до заключения договора купли-продажи уже имел существенные недостатки, которые не позволили бы потенциальному покупателю использовать его без ограничений.
Инстанция пришла к решению, что сделка купли-продажи нарушала закон о доведении до потребителя полной и достоверной информации о качестве товара и обязал омичку вернуть указанный автомобиль дилеру в течение 10 дней, а продавца — выплатить женщине полную стоимость машины.
За своевременный невозврат уплаченных по договору средств суд взыскал с дилера неустойку в размере 1,4 млн рублей, а также моральную компенсацию, стоимость услуг эксперта, стоимость разборки машины и судебной экспертизы, услуги адвоката, почтовые расходы, платежное поручение. В общей сложности суд взыскал с недобросовестного продавца более 4,7 млн рублей.