На дорогах Уфы пройдет спецоперации ГАИ

В Уфе пройдет профилактическая операция Госавтоинспекции Башкирии «Пешеход». Как уточнили в ведомстве, инспекторы выйдут на улицы города 22 октября, а сама акция продлится до 24 октября.
Сотрудники ГАИ будут обращать внимание на пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора, а также водителей, которые не предоставляют преимущества на дороге.
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