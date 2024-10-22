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Администратора наркомаркета задержали в Гомеле

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали администратора интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома вышли на 30-летнего жителя областного центра. Мужчина был администратором интернет-магазина по продаже наркотиков. Горожанин фасовал психотропы на оптовые и розничные партии. Затем раскладывал «товар» по тайникам по области для дальнейшей реализации.

В закладках обнаружили более 5 кг особо опасных психотропных веществ — мефедрон и амфетамин. Дома у задержанного оперативники изъяли свыше Br170 тыс., которые были добыты преступным путем.

За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта следователи возбудили уголовное дело. Гомельчанину грозит до 15 лет лишения свободы.