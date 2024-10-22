Администратора наркомаркета задержали в Гомеле

Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома вышли на 30-летнего жителя областного центра. Мужчина был администратором интернет-магазина по продаже наркотиков. Горожанин фасовал психотропы на оптовые и розничные партии. Затем раскладывал «товар» по тайникам по области для дальнейшей реализации.



В закладках обнаружили более 5 кг особо опасных психотропных веществ — мефедрон и амфетамин. Дома у задержанного оперативники изъяли свыше Br170 тыс., которые были добыты преступным путем.



За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта следователи возбудили уголовное дело. Гомельчанину грозит до 15 лет лишения свободы.