Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома вышли на 30-летнего жителя областного центра. Мужчина был администратором интернет-магазина по продаже наркотиков. Горожанин фасовал психотропы на оптовые и розничные партии. Затем раскладывал «товар» по тайникам по области для дальнейшей реализации.
В закладках обнаружили более 5 кг особо опасных психотропных веществ — мефедрон и амфетамин. Дома у задержанного оперативники изъяли свыше Br170 тыс., которые были добыты преступным путем.
За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта следователи возбудили уголовное дело. Гомельчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
Администратора наркомаркета задержали в Гомеле
22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали администратора интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщили БЕЛТА в МВД.
Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома вышли на 30-летнего жителя областного центра. Мужчина был администратором интернет-магазина по продаже наркотиков. Горожанин фасовал психотропы на оптовые и розничные партии. Затем раскладывал «товар» по тайникам по области для дальнейшей реализации.