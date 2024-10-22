Ректор Воронежского госуниверситета Ендовицкий обжалует арест

Напомним, ранее ректору ВГУ Дмитрию Ендовицкому продлили арест. Следующие два месяца до 14 декабря он проведет в СИЗО. Там он находится с июня. Ученого подозревают в даче взятки в размере 600 тысяч рублей за диссертацию жены, которую она не писала. Посредником якобы являлся профессор ВГУ Юрий Трещевский — ему продлен домашний арест до 14 декабря.