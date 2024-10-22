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Ректор Воронежского госуниверситета Ендовицкий обжалует арест

В суд поступила жалоба на меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, который находится в СИЗО как фигурант уголовного дела о даче взятки, пытается выйти из-под ареста. Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда 22 октября, им поступила жалоба на постановление о продлении меры пресечения.

На данный момент материал готовится к направлению в областной суд. В ближайшее время ее передадут.

Напомним, ранее ректору ВГУ Дмитрию Ендовицкому продлили арест. Следующие два месяца до 14 декабря он проведет в СИЗО. Там он находится с июня. Ученого подозревают в даче взятки в размере 600 тысяч рублей за диссертацию жены, которую она не писала. Посредником якобы являлся профессор ВГУ Юрий Трещевский — ему продлен домашний арест до 14 декабря.