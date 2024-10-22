В Алматы изъяли около 4,5 тысяч рогов сайгака у гражданина КНР

Сотрудники «Киберпол» провели спецоперацию в Алматы, в ходе которой у 58-летнего гражданина КНР было обнаружено 50 коробок с рогами сайгака, общим числом около 4,5 тысяч. Мужчина признался, что приобрел редкие рога в Алматинской области и планировал переправить их в Китай для использования в лечебных целях, сообщает El.kz.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и продаже дериватов сайгака, включая его рога. Начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы, полковник Талант Исаев, сообщил, что ведётся работа по выявлению каналов сбыта сайгачьих рогов.
Дальнейшая информация пока не разглашается в интересах следствия. Напоминаем, что каждый человек считается невиновным, пока его вина не будет установлена судом.