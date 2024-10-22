В Алматы изъяли около 4,5 тысяч рогов сайгака у гражданина КНР

Сотрудники «Киберпол» провели спецоперацию в Алматы, в ходе которой у 58-летнего гражданина КНР было обнаружено 50 коробок с рогами сайгака, общим числом около 4,5 тысяч. Мужчина признался, что приобрел редкие рога в Алматинской области и планировал переправить их в Китай для использования в лечебных целях, сообщает El.kz.