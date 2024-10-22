В Кличевском районе при пожаре погиб пенсионер

Информация о возгорании в жилом доме, расположенном в деревне Усакино, поступила 21 октября в 23.30.



К моменту прибытия первых подразделений МЧС к месту вызова дом уже был охвачен пламенем. Соседи рассказали, что там может находиться человек. Во время тушения пожара спасатели обнаружили погибшего хозяина дома — пенсионера 1958 года рождения.



Пожар полностью уничтожил кровлю и перекрытие, повредил стены и имущество внутри дома. Устанавливается причина возникновения пожара.