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Сына депутата Даулета Турлыханова лишили свободы

Сыну депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нурасылу Болату заменили оставшийся срок ограничения свободы на лишение, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Дело рассмотрели вчера, 21 октября, в Медеуском районном суде № 2 Алматы. Сегодня, 22 октября, суд вынес вердикт.

«Представление службы пробации о замене наказания удовлетворить, заменить наказание на лишение свободы», — озвучил решение судья.

Таким образом, Нурасыл Болат отправится в учреждение исполнительной системы средней безопасности. Его взяли под стражу в зале суда.

Во время рассмотрения дела представитель службы пробации заявил, что с ним неоднократно проводили беседы профилактического характера о недопустимости нарушения порядка отбывания наказания.

«Несмотря на неоднократные предупреждения и наличие электронного средства слежения, он дважды нарушил порядок отбывания наказания: 11 октября и 12 октября 2024 года. Так, при мониторинге платформы слежения местонахождения установлено, что 11 октября вечером он находился в ресторане. 12 октября — в караоке-баре… На основании этого вносим представление заменить ограничение свободы на лишение свободы», — сказал он.

По состоянию на 21 октября 2024 года Нурасыл Болат отбыл шесть месяцев наказания, осталось один год и пять месяцев.

В октябре 2024 года в казахстанских пабликах появились видео, где Нурасыл Болат сидит в компании за праздничным столом. Авторы публикаций утверждали, что он праздновал в ресторане 18-летие своей знакомой в нарушение установленного режима ограничения свободы. После этого в КУИС заявили о намерении добиться лишения его свободы.

Нурасыл Болат не в первый раз подозревается в нарушении отбывания наказания. Ранее сообщалось, что ряд сотрудников наказаны из-за ситуации по делу Нурасыла Болата.

16 октября Даулет Турлыханов прокомментировал поступок своего сына Нурасыла Болата на тое. Он заявил, что провел с ним воспитательную беседу о том, что нельзя нарушать порядок.

В Алматы в ночь на 11 февраля 2023 года Нурасыл Болат напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Болата было заведено дело по ч. 2 ст. 107 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц» УК РК.

Позднее выяснилось, что Нурасыл Болат является рядовым срочной службы и 2 июля он совершил побег из воинской части. 3 июля его нашли, после чего арестовали на 15 суток.

В октябре суд признал Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд Казахстана изменил приговор Нурасылу Болату и назначил ему два года ограничения свободы.