Сына депутата Даулета Турлыханова лишили свободы

«Несмотря на неоднократные предупреждения и наличие электронного средства слежения, он дважды нарушил порядок отбывания наказания: 11 октября и 12 октября 2024 года. Так, при мониторинге платформы слежения местонахождения установлено, что 11 октября вечером он находился в ресторане. 12 октября — в караоке-баре… На основании этого вносим представление заменить ограничение свободы на лишение свободы», — сказал он.