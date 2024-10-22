Уголовное дело завели после массовой драки с перевернутым авто в Краснодаре

Уголовное дело завели после массовой драки с перевернутым автомобилем в Краснодаре. Скандал произошел на улице Комарова 19 октября. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, по словам очевидцев, конфликт начался с неприличного поведения нескольких мужчин, которые, проезжая по городу, свистели и приставали к девушкам на улице. Это вызвало возмущение у группы молодых людей, которые подошли к автомобилю нарушителей и начали разбивать стекла и двери. В итоге автомобиль был перевернут.
— Действия мужчин расценены как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, предусматривающее наказание вплоть до семи лет лишения свободы, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На данный момент устанавливаются все участники противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается.