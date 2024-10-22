Уголовное дело завели после массовой драки с перевернутым авто в Краснодаре

Напомним, по словам очевидцев, конфликт начался с неприличного поведения нескольких мужчин, которые, проезжая по городу, свистели и приставали к девушкам на улице. Это вызвало возмущение у группы молодых людей, которые подошли к автомобилю нарушителей и начали разбивать стекла и двери. В итоге автомобиль был перевернут.