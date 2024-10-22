Сам вышел на связь с украинскими спецслужбами: в Крыму сотрудники ФСБ поймали агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.
Крымчанин по своей инициативе установил контакт с сотрудником СБУ. Между собой они связывались в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Signal. Украинский куратор поручил мужчине вытащить из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов. В дальнейшем их должна была использовать агентурная сеть в регионе.
«Получив координаты тайника, злоумышленник извлек из него несколько сим-карт, часть из которых, согласно указаниям сотрудника СБУ, перепрятал», — отметили в ФСБ.
В ведомстве добавили, что остальные фигурант хранил у себя дома в Симферополе до получения последующих указаний. За выполнение задания подозреваемый получил деньги на карту.
Было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Подозреваемого задержали. Согласно законодательству, крымчанину грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.