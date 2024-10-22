Сам вышел на связь с украинскими спецслужбами: в Крыму сотрудники ФСБ поймали агента СБУ

Крымчанин по своей инициативе установил контакт с сотрудником СБУ. Между собой они связывались в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Signal. Украинский куратор поручил мужчине вытащить из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов. В дальнейшем их должна была использовать агентурная сеть в регионе.