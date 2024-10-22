Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бобруйске задержали оптового наркокурьера

22 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержали оптового наркокурьера. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Бобруйска задержали 24-летнего местного жителя. Было установлено, что мужчина нашел незаконную подработку в интернете. По заданию куратора он забрал товар из одного региона страны, а затем должен был перевезти его в другую область, но не успел.

В его тайнике обнаружено и изъято свыше 100 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС. К слову, бобруйчанин успел проработать на наркомаркет около месяца.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы. Бобруйчанину грозит до 20 лет лишения свободы.