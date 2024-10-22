В Бобруйске задержали оптового наркокурьера

Сотрудники наркоконтроля Бобруйска задержали 24-летнего местного жителя. Было установлено, что мужчина нашел незаконную подработку в интернете. По заданию куратора он забрал товар из одного региона страны, а затем должен был перевезти его в другую область, но не успел.



В его тайнике обнаружено и изъято свыше 100 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС. К слову, бобруйчанин успел проработать на наркомаркет около месяца.



Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы. Бобруйчанину грозит до 20 лет лишения свободы.