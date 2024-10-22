В Генпрокуратуре рассказали, как ловят беглецов для экстрадиции в Казахстан

«Следует отметить, несмотря на отсутствие двусторонних договоров с некоторыми странами, нами налажено конструктивное сотрудничество в этом вопросе с прокуратурами иностранных государств. Так, в прошлом году были выданы в рамках принципов взаимности трое разыскиваемых из Германии, двое из Швеции и двое граждан из Камеруна и Польши. В этом году по одному из Чехии и Польши», — сказал представитель Генпрокуратуры.