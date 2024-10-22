Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Толочине в реке местная жительница обнаружила тело утонувшего человека

22 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Тело утонувшего мужчины обнаружила в реке Друть в Толочине местная жительница. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение об обнаружении утонувшего поступило спасателям от работников медицинской службы 21 октября. Отмечалось, что тело найдено на акватории реки Друть рядом с ул. Советской в Толочине.

Погибшим оказался местный житель 1980 года рождения. Его тело случайно заметила прохожая, она и сообщила в милицию.

По факту инцидента компетентные органы проводят проверку.

несчастный случай