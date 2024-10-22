В Толочине в реке местная жительница обнаружила тело утонувшего человека

Сообщение об обнаружении утонувшего поступило спасателям от работников медицинской службы 21 октября. Отмечалось, что тело найдено на акватории реки Друть рядом с ул. Советской в Толочине.



Погибшим оказался местный житель 1980 года рождения. Его тело случайно заметила прохожая, она и сообщила в милицию.



По факту инцидента компетентные органы проводят проверку.