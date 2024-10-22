Сообщение об обнаружении утонувшего поступило спасателям от работников медицинской службы 21 октября. Отмечалось, что тело найдено на акватории реки Друть рядом с ул. Советской в Толочине.
Погибшим оказался местный житель 1980 года рождения. Его тело случайно заметила прохожая, она и сообщила в милицию.
По факту инцидента компетентные органы проводят проверку.
В Толочине в реке местная жительница обнаружила тело утонувшего человека
22 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Тело утонувшего мужчины обнаружила в реке Друть в Толочине местная жительница. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение об обнаружении утонувшего поступило спасателям от работников медицинской службы 21 октября. Отмечалось, что тело найдено на акватории реки Друть рядом с ул. Советской в Толочине.