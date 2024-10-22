В Омске силовики задержали мужчину за пособничество украинским террористам

Омские полицейские совместно с росгвардейцами задержали мужчину, который пособничал украинской террористической организации. По указанию террористов омич совершил поджог на железнодорожной станции.
Как стало известно, 27-летний омич общался в мессенджере с участницами украинской террористической организации, которая запрещена на территории России. От них же мужчине поступило задание — поджечь релейный шкаф на одной из железнодорожных станций. Террористы обещали омичу.
По указке кураторов мужчина совершил поджог с помощью горюче-смазочных материалов. Обещанных денег от террористов он так и не увидел.
Следователи завели на омича уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («террористический акт»). Мужчина находится под стражей.