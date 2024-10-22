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Силовики раскрыли преступную схему кражи дизтоплива на ПривЖД в Волгограде

В Волгоградской области сотрудники регионального ЛУ МВД России на транспорте совместно с оперативниками управления ФСБ России пресекли преступную деятельность местного жителя, вступившего в сговор с сотрудниками Приволжской железной дороги.

Как сообщила сегодня, 22 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк, Иловлинский районный суд готовится рассмотреть уголовное дело о краже дизельного топлива с железной дороги.

— В 2023 году неработающий местный житель предложил работникам локомотивного депо Приволжской железной дороги поучаствовать в криминальном бизнесе. На протяжении нескольких месяцев они перекачивали дизельное топливо из баков тепловозов в емкости грузовых автомобилей во время незапланированных стоянок. Затем реализовывали его различным организациям и частным лицам, — сообщали Волк. — Общий ущерб, причиненный собственнику, составил порядка трех с половиной миллионов рублей.

Сообщается, что злоумышленники были задержаны с поличным. В ходе обысков у них был изъят большой объем дизельного топлива.

— Один из фигурантов заключил досудебное соглашение. Ему вынесен приговор и назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно. В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд, — уточняет официальный представитель МВД России.