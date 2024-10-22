Силовики раскрыли преступную схему кражи дизтоплива на ПривЖД в Волгограде

— В 2023 году неработающий местный житель предложил работникам локомотивного депо Приволжской железной дороги поучаствовать в криминальном бизнесе. На протяжении нескольких месяцев они перекачивали дизельное топливо из баков тепловозов в емкости грузовых автомобилей во время незапланированных стоянок. Затем реализовывали его различным организациям и частным лицам, — сообщали Волк. — Общий ущерб, причиненный собственнику, составил порядка трех с половиной миллионов рублей.