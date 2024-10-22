Пострадавшие и погибший в коровнике жители Башкирии не должны были заниматься работами

Один из работников проверил уровень воды при помощи бруса, уже поднимался по лестнице, когда вдруг начал падать в колодец. Напарник побежал за подмогой, потом спустился в колодец, приподнял товарища за жилетку, но в тот же момент упал сам. Увидев происходящее, в колодец полез еще один рабочий колхоза. В результате, всех удалось вытащить, но 47-летний мужчина, который полез в колодец первым, умер. Остальные были доставлены в больницу с отравлением.