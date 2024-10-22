Пострадавшие и погибший в коровнике жители Башкирии не должны были заниматься работами

Стали известны результаты несчастного случая в коровнике в Чекмагушевского района Башкирии. Напомним, во время реконструкционных работ погиб сотрудник СПК-колхоза «Герой», еще двое оказались в больнице.
Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, бригада из четырех человек должна была убраться в помещении и вынести мусор. После того, как мужчины очистили половину телятника, двое из них пошли проверить колодцы, чтобы понять, где лучше отключать водопровод. В одном из колодцев они нашли воду и решили ее откачать.
Один из работников проверил уровень воды при помощи бруса, уже поднимался по лестнице, когда вдруг начал падать в колодец. Напарник побежал за подмогой, потом спустился в колодец, приподнял товарища за жилетку, но в тот же момент упал сам. Увидев происходящее, в колодец полез еще один рабочий колхоза. В результате, всех удалось вытащить, но 47-летний мужчина, который полез в колодец первым, умер. Остальные были доставлены в больницу с отравлением.
Результаты проверки показали, что бригада не должна была заниматься подобными работами. Всех мужчин трудоустраивали в убойных цех, а перевод в другой оформлен не был.
Материалы расследования переданы следователям.
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