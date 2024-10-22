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На трассе под Самарой пешеход погиб под колесами фуры

В понедельник, 21 октября, в Новокуйбышевске пешеход погиб в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:29 36-летний водитель фуры MAN на 93 км трассы Самара — Волгоград сбил 44-летнего мужчину, который переходил проезжую часть там, где это запрещено.

В результате пешеход скончался на месте до приезда «скорой».