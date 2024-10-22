В Воронежской области пенсионерка на Daewoo сбила 66-летнюю женщину

В Лисках 70-летняя местная жительница, управляя автомобилем Daewoo Nexia, при движении задним ходом наехала на 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области во вторник, 22 октября.
Авария произошла накануне, 21 октября, около 11:30 возле дома № 47 на улице Сеченова. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 93 дорожно-транспортных происшествия. В трех ДТП пострадали два человека, один погиб.
РИА «Воронеж» писало, что вчера в областном центре автомобиль Opel под управлением 32-летней женщины сбил 13-летнего мальчика во дворе дома на улице Тепличной.