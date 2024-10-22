В Воронежской области пенсионерка на Daewoo сбила 66-летнюю женщину

Авария произошла накануне, 21 октября, около 11:30 возле дома № 47 на улице Сеченова. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 93 дорожно-транспортных происшествия. В трех ДТП пострадали два человека, один погиб.