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В Воронежской области пенсионерка на Daewoo сбила 66-летнюю женщину

Полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Лисках 70-летняя местная жительница, управляя автомобилем Daewoo Nexia, при движении задним ходом наехала на 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области во вторник, 22 октября.

Авария произошла накануне, 21 октября, около 11:30 возле дома № 47 на улице Сеченова. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 93 дорожно-транспортных происшествия. В трех ДТП пострадали два человека, один погиб.

РИА «Воронеж» писало, что вчера в областном центре автомобиль Opel под управлением 32-летней женщины сбил 13-летнего мальчика во дворе дома на улице Тепличной.