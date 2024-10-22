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ХК «Салават Юлаев» выплатил зарплату спортсменам

ХК «Салават Юлаев» объявили предостережение из-за долгов по зарплате.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выплатил зарплату игрокам после предостережения от республиканской Гострудинспекции. В ведомстве рассказали, что юлаевцы не получили выплаты за сентябрь.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис сообщил о том, что игроки не хотели выходить на лед в матче с челябинским «Трактором», но их смог уговорить главный тренер клуба Виктор Козлов.

— Их смог уговорить только главный тренер Виктор Козлов, которого они очень уважают, — писал он.

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