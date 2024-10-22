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63-летняя женщина подозревается в убийстве сожителя в Темиртау

В Темиртау 63-летняя женщина подозревается в убийстве сожителя. Она арестована, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Преступление совершено в одной из квартир многоэтажки на правом берегу 21 октября. По словам соседей, предположительно, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож. В пресс-службе ДП Карагандинской области подтвердили факт убийства мужчины.

«По факту убийства 21 октября в Темиртау возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 63-летняя сожительница потерпевшего. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование», — сообщили в ведомстве.

Здесь добавили, что потерпевший и подозреваемая на учете в полиции не состояли.