63-летняя женщина подозревается в убийстве сожителя в Темиртау

Преступление совершено в одной из квартир многоэтажки на правом берегу 21 октября. По словам соседей, предположительно, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож. В пресс-службе ДП Карагандинской области подтвердили факт убийства мужчины.
«По факту убийства 21 октября в Темиртау возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 63-летняя сожительница потерпевшего. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование», — сообщили в ведомстве.
Здесь добавили, что потерпевший и подозреваемая на учете в полиции не состояли.