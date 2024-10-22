63-летняя женщина подозревается в убийстве сожителя в Темиртау

Преступление совершено в одной из квартир многоэтажки на правом берегу 21 октября. По словам соседей, предположительно, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож. В пресс-службе ДП Карагандинской области подтвердили факт убийства мужчины.