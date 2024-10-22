В Молдове молодой человек погиб, упав в цистерну: Спасатели достали его из ёмкости, но спасти беднягу не удалось

Молодой человек погиб, упав в цистерну. Трагедия произошла 21 октября, около 09:46 утра, в локомотивном депо № 2 города Бессарабка, передаёт PulsMedia.MD.
Так, по данным источников, охрана Бессарабского спасательно-пожарного отряда была оповещена о том, что 26-летний мужчина лежит в цистерне глубиной около четырех метров.
Спасатели извлекли пострадавшего из емкости, но спасти мужчину не удалось.
По данному делу правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.