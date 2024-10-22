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В Молдове молодой человек погиб, упав в цистерну: Спасатели достали его из ёмкости, но спасти беднягу не удалось

Трагедия произошла в городе Бессарабка.

Источник: Соцсети

Молодой человек погиб, упав в цистерну. Трагедия произошла 21 октября, около 09:46 утра, в локомотивном депо № 2 города Бессарабка, передаёт PulsMedia.MD.

Так, по данным источников, охрана Бессарабского спасательно-пожарного отряда была оповещена о том, что 26-летний мужчина лежит в цистерне глубиной около четырех метров.

Спасатели извлекли пострадавшего из емкости, но спасти мужчину не удалось.

По данному делу правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.

несчастный случай