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Подпольное казино нашли в бильярдной Ангарска

Правоохранители завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске завели уголовное дело по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Версия следствия состоит в том, что с июля по октябрь 2024 в помещении бильярдной собирались для того, чтобы поиграть в азартные игры. Правоохранители уже нашли подозреваемых, ими оказались мужчина и женщина.

— При проведении обысков у жителей Ангарска изъяли стол для игры в покер, игровые фишки, карты, системные блоки, мобильные телефоны, деньги и документацию, — рассказывают в пресс-службе комитета.

Сейчас стражи порядка проводят необходимые следственные действия, фигурантам уже предъявили обвинение. Известно, что во время допроса, они полностью признали свою вину. Им выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске мигрант заплатил женщине 30 тысяч рублей за то, чтобы она вышла за него замуж.