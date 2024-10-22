Подпольное казино нашли в бильярдной Ангарска

В Ангарске завели уголовное дело по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Версия следствия состоит в том, что с июля по октябрь 2024 в помещении бильярдной собирались для того, чтобы поиграть в азартные игры. Правоохранители уже нашли подозреваемых, ими оказались мужчина и женщина.
— При проведении обысков у жителей Ангарска изъяли стол для игры в покер, игровые фишки, карты, системные блоки, мобильные телефоны, деньги и документацию, — рассказывают в пресс-службе комитета.
Сейчас стражи порядка проводят необходимые следственные действия, фигурантам уже предъявили обвинение. Известно, что во время допроса, они полностью признали свою вину. Им выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске мигрант заплатил женщине 30 тысяч рублей за то, чтобы она вышла за него замуж.