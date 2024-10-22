В Емельяновском районе электрик упал с высоты пять с половиной метров и получил травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщает Гострудинспекция. Несчастный случай произошёл во время работы по монтажу освещения на погрузочно-разгрузочной площадке котельной. В инспекции сообщили, что на погибшем была страховка. Почему он ей не воспользовался будет известно после расследования. Все причины и обстоятельства несчастного случая сейчас устанавливаются, — рассказали в Гострудинспекции. Как сообщает заместитель руководителя инспекции труда по охране труда Евгения Худякова, 30% несчастных случаев на производствах происходят из-за падения сотрудников с высоты.