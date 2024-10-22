Узбекистан ввел уголовное наказание за домашнее насилие над детьми

Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе закрепляется, что подать заявление о примирении по делам, связанным с бытовым насилием, можно лишь на стадии судебного разбирательства. Ранее это было возможно сделать в процессе дознания и предварительного следствия.