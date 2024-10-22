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Узбекистан ввел уголовное наказание за домашнее насилие над детьми

Глава республики одобрил соответствующие изменения в действующем законодательстве.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Узбекистане установили ответственность за совершение домашнего насилия в отношении детей, сообщает Минюст.

Закон, подписанный президентом, предусматривает изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.

«Согласно Закону, вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, предусматривающие ответственность за семейное (бытовое) насилие в отношении детей», — говорится в сообщении.

Статью 59−2 (семейное (бытовое) насилие) Кодекса об административной ответственности и статью 126−1 (семейное (бытовое) насилие) Уголовного кодекса дополняют нормой, устанавливающей ответственность за совершение бытового насилия в отношении ребенка.

Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе закрепляется, что подать заявление о примирении по делам, связанным с бытовым насилием, можно лишь на стадии судебного разбирательства. Ранее это было возможно сделать в процессе дознания и предварительного следствия.

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