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Восемь пожаров за сутки произошли в Омской области

Больше половины из них — в частном секторе.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Омской области произошли восемь пожаров. Шесть возгораний пожарные потушили в частном секторе.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются электропроводки и электроприборы, печное отопление и нарушение правил пожарной безопасности.

Так, одна из дач в СНТ «Ермак» Омского района сгорела полностью. Возгорание произошло в минувший понедельник, 21 октября. Пламя распространилось на 30 кв.м.

К тушению огня привлеки восемь пожарных и две единицы техники. По предварительной версии, причиной возгорания стало неисправное печное отопление.

Ранее мы писали, что в Омской области растет число пожаров из-за перекала печей.

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