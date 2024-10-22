Восемь пожаров за сутки произошли в Омской области

За минувшие сутки в Омской области произошли восемь пожаров. Шесть возгораний пожарные потушили в частном секторе.
Основными причинами пожаров по-прежнему остаются электропроводки и электроприборы, печное отопление и нарушение правил пожарной безопасности.
Так, одна из дач в СНТ «Ермак» Омского района сгорела полностью. Возгорание произошло в минувший понедельник, 21 октября. Пламя распространилось на 30 кв.м.
К тушению огня привлеки восемь пожарных и две единицы техники. По предварительной версии, причиной возгорания стало неисправное печное отопление.
Ранее мы писали, что в Омской области растет число пожаров из-за перекала печей.