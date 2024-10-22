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Два человека пострадали в ДТП в Барановичском районе

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в ДТП пострадали два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Авария случилась 21 октября примерно в 17.20 на автодороге Р108 Барановичи — Молчадь — Дятлово. По предварительным данным, за рулем автомобиля Lada был 35-летний мужчина. На 28-м км трассы он не справился с управлением, из-за чего выехал на обочину, где машина опрокинулась.

В результате ДТП травмы получили водитель и 47-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.