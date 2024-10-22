Два человека пострадали в ДТП в Барановичском районе

Авария случилась 21 октября примерно в 17.20 на автодороге Р108 Барановичи — Молчадь — Дятлово. По предварительным данным, за рулем автомобиля Lada был 35-летний мужчина. На 28-м км трассы он не справился с управлением, из-за чего выехал на обочину, где машина опрокинулась.



В результате ДТП травмы получили водитель и 47-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали.



Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.