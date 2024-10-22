Прокуратура Анапы проводит проверку после пожара в гостинице, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Пожар произошел 22 октября в трехэтажной частной гостинице, располагающейся по улице Приморской в селе Сукко.
Возгорание кровли на площади 1100 квадратных метров произошло в четыре утра. В результате пожара жертв и пострадавших нет.
По поручению межрайонной прокуратуры организовано расселение эвакуированных граждан с обеспечением питания.
В настоящее время устанавливаются причины пожара.
Ранее мы сообщали, что в тушении огня принимали участие 50 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.