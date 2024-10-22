Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Анапы проводит проверку после пожара в гостинице

Пожар произошел 22 октября в трехэтажной частной гостинице, располагающейся по улице Приморской в селе Сукко.

Прокуратура Анапы проводит проверку после пожара в гостинице, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Пожар произошел 22 октября в трехэтажной частной гостинице, располагающейся по улице Приморской в селе Сукко.

Возгорание кровли на площади 1100 квадратных метров произошло в четыре утра. В результате пожара жертв и пострадавших нет.

По поручению межрайонной прокуратуры организовано расселение эвакуированных граждан с обеспечением питания.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Ранее мы сообщали, что в тушении огня принимали участие 50 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

пожары