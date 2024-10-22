В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области, предварительно по причине технических проблем, сообщили РИА Новости в Национальной службе санитарной авиации (НССА).
«В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно — из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию», — рассказали в НССА.
В службе добавили, что в результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.