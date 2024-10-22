В Тюмени полицейские нагрянули в офис пирамиды, обещавшей клиентам обогатиться на крипте

По предварительной информации, аферисты создали компанию «Баварсис» для привлечения, чтобы похищать деньги людей под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга. Также они надеялись получать доход от вложений в криптовалюту. В полиции добавили, что якобы менеджеры компании предпочитали работать с пенсионерами. Злоумышленники рассказывали им о разных программах, обещали крупную прибыль. Сначала выплаты происходили за счёт новых клиентов, однако позднее платежи прекратились.