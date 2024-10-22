«Третья — это уже слабоумие»: Нарколог предположил, какая стадия наркозависимости у Глюкозы

Интоксикация уже такая тяжёлая, что это бросается в глаза пассажирам. Экстази, мефедрон, кокаин — у нас нет анализа, мы можем только предполагать, это что-то из этого ряда. Но если исходить из того, что третья стадия — это уже слабоумие с очень тяжёлыми последствиями, то она находится на второй стадии с системным употреблением, невзирая на уже существенные последствия, в том числе репутационные.