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В гимназии Екатеринбурга драка школьников закончилась переломом позвоночника

В результате конфликта, вспыхнувшего между двумя девятиклассниками в екатеринбургской гимназии № 2, одному из участников конфликта сломали позвоночник. Материалы дела передаются в следственный комитет.

Источник: Life.ru

«Два 15-летних парня повздорили между собой, и один перекинул другого через плечо. Подросток сильно ударился об пол головой и спиной. Врачи обнаружили у него компрессионные переломы удвух позвонков», — объяснил собеседник в разговоре с URA.ru.

Отмечается, что подобные травмы обычно расцениваются следствием как тяжкий вред здоровью. Поэтому материалы дела будут переданы полицией в СКР. В гимназии отказались комментировать произошедшее.

Ранее в Ленинградской области ученик восьмого класса начал драку с учителем физики прямо на уроке. Причиной, как оказалось, стало замечание. Отмечается, что хулигана собирались перевести в спецшколу, но его мать в итоге решила этого не делать.

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