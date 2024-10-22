В гимназии Екатеринбурга драка школьников закончилась переломом позвоночника

«Два 15-летних парня повздорили между собой, и один перекинул другого через плечо. Подросток сильно ударился об пол головой и спиной. Врачи обнаружили у него компрессионные переломы удвух позвонков», — объяснил собеседник в разговоре с URA.ru.
Отмечается, что подобные травмы обычно расцениваются следствием как тяжкий вред здоровью. Поэтому материалы дела будут переданы полицией в СКР. В гимназии отказались комментировать произошедшее.
Ранее в Ленинградской области ученик восьмого класса начал драку с учителем физики прямо на уроке. Причиной, как оказалось, стало замечание. Отмечается, что хулигана собирались перевести в спецшколу, но его мать в итоге решила этого не делать.