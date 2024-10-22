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Предложившего пересесть на общественный транспорт чиновника отчитал мэр Уфы

Мэр Уфы отчитал Константина Паппе.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитал начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константина Паппе за его предложение пересесть уфимцам на общественный транспорт в период ремонта Шакшинского моста.

По словам Паппе, поездка на автобусе обходится по акции «Счастливый час» в 28 рублей. По мнению начальника управления, такой способ передвижения быстрее и выгоднее, на что Мавлиев напомнил Паппе про сроки сдачи моста.

— Константин Павлович, вы нарвались, конечно. Если не откроете в срок объект, я вам сам эту «счастливую карту» куплю ладно, — отреагировал мэр на выступление Константина Паппе.

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