Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение транспорта

Утром 22 октября движение на Вавилова в Ростове-на-Дону оказалось парализовано из-за ДТП. К полудню сложности с проездом еще сохраняются.
По словам очевидцев, на проезжей части столкнулись около трех машин. Предварительно, одна из легковушек ехала по встречной полосе. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальный комментарий от Госавтоинспекции пока не поступал.
Судя по интернет-картам, в сторону центра машины стоят от 4-й Канатной до Особенной. Также затор отмечается во встречном направлении, от Изыскательского до проспекта Королева.