Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение транспорта

На Вавилова в Ростове произошло ДТП, сейчас движение затруднено.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 октября движение на Вавилова в Ростове-на-Дону оказалось парализовано из-за ДТП. К полудню сложности с проездом еще сохраняются.

По словам очевидцев, на проезжей части столкнулись около трех машин. Предварительно, одна из легковушек ехала по встречной полосе. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальный комментарий от Госавтоинспекции пока не поступал.

Судя по интернет-картам, в сторону центра машины стоят от 4-й Канатной до Особенной. Также затор отмечается во встречном направлении, от Изыскательского до проспекта Королева.