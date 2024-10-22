При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Один из пилотов получил травму при жесткой посадке санитарного вертолета в Нижегородской области, все находившиеся на борту живы, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Один из бортов нижегородской санитарной авиации совершил жесткую посадку в ходе выполнения санитарного вылета. По предварительным данным, все находившиеся на борту живы, один из пилотов получил травму. Информация оперативная, требует уточнения», — заявили в региональном минздраве.
На место происшествия направлены медики из ближайших учреждений здравоохранения, а также борт санитарной авиации из соседнего региона. Вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО «Национальная служба санитарной авиации».
Ранее в Национальной службе санитарной авиации (НССА) сообщили РИА Новости, что в Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно — из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.