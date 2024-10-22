При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот

Ранее в Национальной службе санитарной авиации (НССА) сообщили РИА Новости, что в Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно — из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.