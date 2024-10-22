Олбани
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушку, не оплатившую проезд в Перми, приговорили к общественным работам

Жительница Краснокамска не стала оплачивать штраф в 2,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Несвоевременная оплата штрафа за безбилетный проезд обернулась для жительницы Краснокамска обязательными работами. По решению суда она будет заниматься общественно полезным трудом 20 часов.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, 21-летняя девушка проехалась «зайцем» в общественном транспорте в Перми. Ее поездка была прервана контролером, который составил в ее отношении административный протокол. Нарушительницу оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

Однако всерьез ситуацию женщина не восприняла и штраф за безбилетный проезд оплачивать не стала. В итоге, за уклонение от уплаты штрафа его сумма увеличилась до 5 тысяч рублей. Но и эту сумму она не погасила.

Тогда судебные приставы арестовали ее банковские счета. И только после блокировки ее карт девушка оплатила задолженность, но на тот момент срок уже вышел. После нового административного протокола суд назначил жительнице Краснокамска 20 часов обязательных работ.