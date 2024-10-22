Девушку, не оплатившую проезд в Перми, приговорили к общественным работам

Несвоевременная оплата штрафа за безбилетный проезд обернулась для жительницы Краснокамска обязательными работами. По решению суда она будет заниматься общественно полезным трудом 20 часов.
Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, 21-летняя девушка проехалась «зайцем» в общественном транспорте в Перми. Ее поездка была прервана контролером, который составил в ее отношении административный протокол. Нарушительницу оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.
Однако всерьез ситуацию женщина не восприняла и штраф за безбилетный проезд оплачивать не стала. В итоге, за уклонение от уплаты штрафа его сумма увеличилась до 5 тысяч рублей. Но и эту сумму она не погасила.
Тогда судебные приставы арестовали ее банковские счета. И только после блокировки ее карт девушка оплатила задолженность, но на тот момент срок уже вышел. После нового административного протокола суд назначил жительнице Краснокамска 20 часов обязательных работ.