Новосибирца судят за убийство 10-месячного сына сожительницы

Следователи обвиняют 30-летнего мужчину в том, что вечером 11 июля 2024 года, находясь дома вместе с 10-месячным сыном своей сожительницы, убил его. Ребенок капризничал, пьяного Гордина это раздражало, поэтому он решил его «успокоить»: схватил обеими руками за туловище и с силой ударил мальчика головой об пол.