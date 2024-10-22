Новосибирца судят за убийство 10-месячного сына сожительницы

22 октября стартовал судебный процесс против жителя Первомайского района Новосибирска по обвинению в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).
— В областном суде начали рассматривать уголовное дело Сергея Гордина. В заседании оглашено обвинительное заключение и определён порядок исследования доказательств, — сообщает паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Следователи обвиняют 30-летнего мужчину в том, что вечером 11 июля 2024 года, находясь дома вместе с 10-месячным сыном своей сожительницы, убил его. Ребенок капризничал, пьяного Гордина это раздражало, поэтому он решил его «успокоить»: схватил обеими руками за туловище и с силой ударил мальчика головой об пол.
Малыша доставили в стационар, врачи боролись за его жизнь еще 20 дней, но не спасли. 30 июля он умер.
Как заявил гособвинитель в процессе: «Обвиняемый проявил исключительное бессердечие и безжалостность по отношению к малолетнему потерпевшему». Сам же Гордин вину признал частично, заявив суду, что умысла на убийство он не имел.
Судебное следствие по делу продолжится 8 ноября.
В сентябре облсуд приговорил к 10 годам колонии мать-садистку из Первомайки, убившую свою новорожденную дочь об диван.
Евгений БУЛГАКОВ.